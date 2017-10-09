Сбросы неочищенных сточных вод привели к размножению сине-зеленых водорослей в водоемах РТ

Сбросы неочищенных сточных вод с очистных сооружений привели к размножению сине-зеленых водорослей в водоемах Татарстана. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил прокурор Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов.

Так, по его словам, в Татарстане продолжают возбуждать уголовные дела по факту сбросов неочищенных сточных вод.

- Исками охвачены все предприятия Татарстана. К примеру, новые очистные сооружения построены в Бавлах, Азнакаево, Мюслюмово, Альметьевске. Также планируется строительство в Бугульме, - сказал Гильмутдинов.

При этом прокурор добавил, что есть серьезные проблемы в работе с очистными сооружениями в Пестрецах.

Также в ходе пресс-конференции было сказано, что в Татарстане на сегодняшний день низкий показатель поставки на учет земель лесного фонда, их порядка 18%.

- Ежегодно фиксируем большое количество нарушений, связанных с самовольным захватом земель лесного фонда, - добавили в ведомстве.