В МВД РТ опровергли сообщения об единовременном увольнении 100 полицейских в Нижнекамске

Ранее сообщалось, что причиной увольнения стала слишком большая нагрузка на службе, с которой полицейские не могли справиться

В МВД РТ опровергли сообщения об увольнении в один день ста полицейских в Нижнекамске, назвав это неподтвержденными слухами.

- В нижнекамской полиции случаев массового увольнения сотрудников не было. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, не имеет под собой никаких оснований, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее портал KZNlive сообщил, что причиной увольнения стала слишком большая нагрузка на службе, с которой полицейские не могли справиться. Отмечалось, что большинство полицейских не успевали отгуливать свой отпуск, в то же время, руководство постоянно поднимало планку по раскрываемости. Сто полицейских посчитали, что в таких условиях продолжать работу не смогут и оформили заявления об уходе, которые, впрочем, не подписали.