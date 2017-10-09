В Зеленодольске мужчине отрезали детородный орган

В Зеленодольске 44-летнему мужчине отрезали детородный орган. Инцидент произошел 8 октября, передает «Казань24».

Сообщается, что медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью.

По подозрению в совершении преступления была задержана экс-супруга пострадавшего. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью».

Напомним, это уже не первый случай, когда мужчина лишается детородного органа. В марте текущего года в Чистополе мужчина отрезал себе детородный орган на остановке возле Центральной районной больницы. А в 2013 году похожий случай произошел в Нижнекамске. Один из задержанных по подозрению в поджоге церквей в Татарстане лишился детородного органа. Во время утренней проверки было обнаружено, что взятый под стражу отрезал свой детородный орган лезвием, которое он нашел в камере. Молодого мужчину сразу после случившегося госпитализировали. Позже он пояснил, что, не выдержав морального давления со стороны полицейских, в знак протеста нанес себе это физическое увечье.