В Татарстане построят завод по производству лосося мощностью 3 тыс тонн в год, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соответствующее соглашение подписали норвежская компания Nores Watertech и технопарк «Идея».

Отмечается, что строительство завода начнется в ближайшее время, а осенью следующего года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии.

- Мы будем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. Мы много общались здесь с представителями академической среды, ученые заинтересованы в этом проекте, - сказал норвежский инвестор.

Так, по словам замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, рыбный рынок в России велик.

- Нам интересно, чтобы его как можно скорее наполнили качественной рыбой, технологии производства которой в мире уже существуют, - отметил он.

В свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов добавил, что у Татарстана есть все необходимые условия для расширения сотрудничества с Норвегией.

- Это выгодное географическое расположение, значительные водные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура. Для улучшения инвестиционного климата в Татарстане ведется работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры развития бизнеса, что позволяет нам на протяжении ряда лет удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, - сказал Минниханов.