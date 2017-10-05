В Татарстане построят завод по производству лосося мощностью 3 тыс тонн в год, сообщает пресс-служба президента РТ.
Соответствующее соглашение подписали норвежская компания Nores Watertech и технопарк «Идея».
Отмечается, что строительство завода начнется в ближайшее время, а осенью следующего года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии.
- Мы будем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. Мы много общались здесь с представителями академической среды, ученые заинтересованы в этом проекте, - сказал норвежский инвестор.
Так, по словам замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, рыбный рынок в России велик.
- Нам интересно, чтобы его как можно скорее наполнили качественной рыбой, технологии производства которой в мире уже существуют, - отметил он.
В свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов добавил, что у Татарстана есть все необходимые условия для расширения сотрудничества с Норвегией.
- Это выгодное географическое расположение, значительные водные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура. Для улучшения инвестиционного климата в Татарстане ведется работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры развития бизнеса, что позволяет нам на протяжении ряда лет удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, - сказал Минниханов.