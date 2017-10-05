Власти Казани разрешили провести митинг в память павших при взятии города Иваном Грозным, пишет «Idel.Реалии».

Сообщается, что акция пройдет 14 октября в парке Тинчурина. Ожидается, что в митинге примут участие около 500 человек.

- На акции не должна подниматься тема изучения татарского языка. Также не разрешается проводить молитвы у башни Сююмбикев, в соответствии с «пакетом Яровой» (нормы о «миссионерской деятельности в месте, не предусмотренном законом «О свободе совести и религиозных объединениях»), - предупредил главный специалист отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов.

Кстати, ранее власти города несколько раз отказывали в проведении митинга.

Отметим, в этом году исполняется 465 лет со дня завоевания Казани войсками Ивана Грозного