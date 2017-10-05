В Нижнекамске одна из руководителей колледжа создала псевдогруппу из родственников

В Нижнекамске замдиректора по учебно-производственной работе одного из колледжей создала фиктивную учебную группу из своих родственников и друзей, которым впоследствии выдала дипломы о среднем профессиональном образовании. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- В 2015-2016 гг. подсудимая, используя служебное положение, в целях обеспечения выполнения государственного задания по подготовке квалифицированных рабочих, организовала фиктивную учебную группу по профессии "Сварщик", в которую записала своих знакомых, родственников и преподавателей учреждения. Однако учебные занятия фактически не проводились, - рассказали в прокуратуре.

По данному факту было возбуждено дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", сама женщина вину не признала.

Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией учебной деятельности, в течение трех лет.