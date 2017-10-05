СМИ: россиян обяжут платно регистрировать домашних животных

Регистрация домашних животных в России может стать обязательной. Об этом заявил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, передают «РИА Новости».

Сообщается, в Госдуму могут внести законопроект о ветеринарной безопасности.

- Регистрация животных в реестре будет обязательной и платной, но стоимость пока не определена. При этом чипирование планируется сделать добровольным, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вводить регистрацию животных будут постепенно.

При этом парламентарий добавляет, что такие меры не позволят владельцам домашних животных, относится к своим питомцам дурно, например, выгонять их на улицу.