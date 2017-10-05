Компания «Татнефть» опровергла сообщения о продаже «своего» банка «Зенит»

Компания "Татнефть", которая является основным акционером банка "Зенит", опровергла сообщения СМИ о его продаже. Об этом сообщает RNS.

Ранее сообщалось, что акционер намерен продать свой непрофильный банковский актив, однако пока "Зенит" не является очень привлекательным предложением для покупателей.

Однако в компании сообщили, что сейчас усилия "направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы ''Зенит'.

По данным БИР Аналитик, банк "Зенит" на 1 июля текущего года занимал 33 место в банковской системе РФ с активами 277,3 млрд рублей, собственные средства - 43,6 млрд рублей, вклады населения - 68,5 млрд рублей.