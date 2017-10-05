Прокуратура РТ проверит сувениры с изображением секса Шурале и Су Анасы

В торговой точке подтвердили, что сумка действительно была выпущена и вся партия уже раскуплена

Прокуратура Татарстана проверит информацию, которая появилась в СМИ, о появлении сувениров с изображением секса Шурале и Су Анасы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сюжет о сувенирах с героями татарских сказок вышел на телеканале «НТВ». 50-летняя жительница Казани обнаружила у своего сына необычную холщовую сумку, которую он получил на презентации новой линейки сувениров.

Так, на сумке изображена сексуальная сцена между героями и написано слово «Мэхеббэт» (в переводе с татарского — любовь). В торговой точке подтвердили, что сумка действительно была выпущена и вся партия уже раскуплена.