СМИ: в России может исчезнуть «поваренная» соль

В России на прилавках магазинов в скором времени может исчезнуть "поваренная" соль, из нового ГОСТа собираются убрать этот термин. Об этом сообщают "Известия".

- Термин искажает смысл названия продукта. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья, — сказал директор по GR "Руспродсоюза" Алексей Тюник.

Соль будет называться просто "пищевой", то есть так, как в Европе.

Кроме того, из проекта нового ГОСТа следует, что допустимая цветовая палитра для соли первого и второго сортов расширяется. Согласно документу, помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, теперь разрешается производить и продукцию бежевого цвета — потому что часто соль, добываемая из озер, именно такого оттенка.