В Казани могут запретить контактные зоопарки, а также содержание диких животных в квартире

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о гуманном отношении к животным, который предполагает запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, передает "Интерфакс".

- Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей, — сказала Тимофеева на открытии молодежного форума в Ставрополе.

Уже известны несколько пунктов, которые точно будут прописаны в законе.

- Нам надо найти нормальные способы, чтобы общение было безобидным для животных, - объяснила Тимофеева. - Сегодня мы настаиваем на запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Необходим и ввод запрета притравочных станций и содержания диких животных в квартирах.

Также закон может ввести механизмы обязательной вакцинации и чипирования домашних животных.