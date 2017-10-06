В Татарстане завершен пуск тепла во всех районах республики. Об этом сегодня в ходе совещания сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

- Функционируют все 3097 котельных. Котельные отапливают 17 тыс. 168 жилых домов, 1603 школы, 1839 детских садов, 2114 объектов здравоохранения, 1966 объектов культуры, 188 центров занятости и соцзащиты, 270 спортивных объектов, - отметил министр, передает пресс-служба правительства РТ.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 19 сентября.