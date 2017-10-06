Стало известно, кто стал сокамерником экс-главы Татфондбанка Мусина

Срок заключения под стражей Мусина заканчивается 16 октября

Сокамерником экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина стал фигурант другого громкого уголовного дела об обманутых вкладчиках финансовой пирамиды «Рост» - экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

Напомним, о том, что экс-глава ТФБ больше не сидит один в четырехместной камере стало известно в июне. Но имя соседа по камере тогда не было упомянуто.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей. Отметим, что срок заключения под стражей Мусина заканчивается 16 октября.

В сентябре 2015 года в Казани возбудили уголовное дело в отношении руководителей ООО КПК "РОСТ", в числе которых оказался и Сергей Харламов.

- Оперативники провели крупномасштабную операцию по пресечению противоправной деятельности руководства "РОСТа". Компания имела признаки многоуровневой финансовой пирамиды, - сообщили тогда в МВД по РТ.

Как выяснилось, сотрудники компании с декабря 2013 года до момента задержания привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, чего в действительности не произошло.

Чтобы вовлечь в пирамиду как можно больше людей, руководство фирмы открыло около 40 дополнительных филиалов в 23 регионах России. Головной офис компании находился в Казани. При этом организаторы бизнеса широко рекламировали свою деятельность.

В преступную группу входили семеро жителей Татарстана и три активных участника из других регионов. С целью возмещения ущерба на имущество фигурантов дела наложен арест.