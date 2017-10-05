СМИ: в Татарстане планируют построить ветропарки

В Татарстане появятся ветропарки, при строительстве которых будут учитываться ветропотенциал конкретной местности, наличие инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Роснано»

- В республике может быть построено несколько ветропарков суммарной мощностью до 100 МВт, - говорится в сообщении.

Отметим, что компания «Фортум Энергия», которую контролирует финская компания Fortum, получила право на строительство в России 26 ветропарков. Планируется, что ветропарки появятся в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также объекты в Татарстане, Ульяновской и Мурманской областях.