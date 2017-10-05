В башкирских селах на границе с Татарстаном введен режим ЧС из-за вспышки ящура

В Туймазинском районе Башкирии (граничит с Татарстаном) введен режим чрезвычайной ситуации из-за заболевания животных вирусом ящура. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального района.

- Сейчас в Туймазинском районе перекрыты дороги, которые ведут из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты. Во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию, - сообщили в районе.

Сообщается, что животные будут ликвидированы в обязательном порядке, а их хозяева получат денежную компенсацию.

Как отметили в Роспотребнадзоре РТ, по Татарстану сообщений о вирусе нет.

- Сейчас приостановлены ввоз и вывоз мясной продукции и живых животных из этого района, - сказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Роспотребнадзора РТ Александр Козлов, передает «Бизнес Онлайн».

Справка



Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязнённые их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается.