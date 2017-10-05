«Рассматриваем вопрос по Москве»: Латыпова опровергла продажу всей сети «Бахетле»

При этом она подтвердила, что рассматривает вопрос продажи «Бахетле» в Москве

Владелица сети супермаркетов домашней еды «Бахетле» Муслима Латыпова опровергла информацию о намерении продать бизнес.

- Есть часть правды. Правда в том, что мы рассматриваем вопрос продажи «Бахетле» в Москве и только по Москве, - приводит слова Латыповой «Бизнес Онлайн».

По ее словам, бизнес-модель развития компании в Москве была нацелена на открытие сети магазинов в течение 10 лет, доведение до успешного развития, а затем ее продажи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что вся сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу за 10 млрд рублей. Большая часть этой сумму приходится на татарстанскую сеть - 9,35 млрд рублей. А стоимость московских магазинов оценивают в 650 млн рублей. При этом, по оценкам экспертов, эту стоимость специалисты считают завышенной.