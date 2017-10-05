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СМИ: гендиректор «Бахетле» выставила сеть супермаркетов на продажу за 10 млрд рублей

СМИ: гендиректор «Бахетле» выставила сеть супермаркетов на продажу за 10 млрд рублей
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Фото: ProKazan.ru

Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» Муслимы Латыповой выставлена на продажу за 10 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что сеть супермаркетов может продаваться несколькими способами — все магазины сети сразу, или отдельно татарстанские и московские точки.

- Большинство супермаркетов сконцентрировано в Татарстане, где основная часть помещений магазинов в собственности. Эта часть оценивается в 9,35 млрд рублей, - говорится в сообщении.

А супермаркеты в Москве и Московской области располагаются на арендованных площадях. Их цена составляет 650 млн рублей.

При этом, по оценкам экспертов, цена татарстанских магазинов соответствует рыночной, а стоимость московских магазинов специалисты считают завышенной.

Всего в Татарстане работает 21 супермаркет «Бахетле». 

Люция Кашапова, 06.10.2017, 10:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин06 октября 2017, 10:29
Похоже сваливать собираются! А откуда изначально у них средства то появились? Где прокуратура? СК Где??? Новый глава республики придет, ему даже сунуться некуда будет, все уже прихватизировано)))
3
10
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Горожанка06 октября 2017, 10:34
Что хотите говорите! У них все-равно самые вкусные пироги. Для меня этот магазин ассоциируется с вкуснейшей татарской кухней.
9
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Ильнур Рамазанов06 октября 2017, 10:34
Этож Метшинская кормушка,неужели валить собрался? Просто так бизнес который приносит прибыль не скидывают.
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10
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Горожанин06 октября 2017, 10:35
Протух бэкстел
1
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Горожанин06 октября 2017, 10:40
хоть одна радостная новость. а то один негатив - звонки террористов, каннибалы, аварии на жд. побольше таких новостей про удаЩливых
3
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Горожанин06 октября 2017, 10:42
Видать, поприжали татарстанскую верхушку, на чемоданах сидят.
0
7
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Горожанин06 октября 2017, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
Похоже сваливать собираются! А откуда изначально у них средства то появились? Где прокуратура? СК Где??? Новый глава республики придет, ему даже сунуться некуда будет, все уже прихватизировано)))
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Новый глава республики быстро заберет все у прихватизаторов и отдаст своим...Поэтому наши начали "обналичивать" свои активы. Похоже чуют неладное
0
6
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Горожанин06 октября 2017, 10:59
Плюс налогов на 5-6 ярдов!
0
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Горожанин06 октября 2017, 11:00
Кредитов
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