СМИ: гендиректор «Бахетле» выставила сеть супермаркетов на продажу за 10 млрд рублей

Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» Муслимы Латыповой выставлена на продажу за 10 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что сеть супермаркетов может продаваться несколькими способами — все магазины сети сразу, или отдельно татарстанские и московские точки.

- Большинство супермаркетов сконцентрировано в Татарстане, где основная часть помещений магазинов в собственности. Эта часть оценивается в 9,35 млрд рублей, - говорится в сообщении.

А супермаркеты в Москве и Московской области располагаются на арендованных площадях. Их цена составляет 650 млн рублей.

При этом, по оценкам экспертов, цена татарстанских магазинов соответствует рыночной, а стоимость московских магазинов специалисты считают завышенной.

Всего в Татарстане работает 21 супермаркет «Бахетле».