ФСБ: установлены личности телефонных террористов, «заминировавших» сотни зданий в России

Сообщавшие о минировании использовали IP-телефонию

Федеральная служба безопасности вычислила телефонных террористов, «заминировавших» более сотни зданий в 50 регионах России. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб иностранных государств в Краснодаре, передают «Известия».

- Это российские граждане, четверо человек. Они сейчас находятся за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их поиску мы осуществляем с нашими партнерами, - сказал Бортников.

Глава ведомства также добавил, что сообщавшие о минировании использовали IP-телефонию.

Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.