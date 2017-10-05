ФСБ: установлены личности телефонных террористов, «заминировавших» сотни зданий в России

Федеральная служба безопасности вычислила телефонных террористов, «заминировавших» более сотни зданий в 50 регионах России. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб иностранных государств в Краснодаре, передают «Известия».
- Это российские граждане, четверо человек. Они сейчас находятся за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их поиску мы осуществляем с нашими партнерами, - сказал Бортников.
Глава ведомства также добавил, что сообщавшие о минировании использовали IP-телефонию.
Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.
После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.