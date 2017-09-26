Новые подробности аксубаевского каннибала: он мечтал обрести вечную жизнь

В деле о задержании 40-летнего мужчины-шизофреника, которого подозревают в убийстве человека, появились новые подробности. В ходе допроса выяснилось, что он убил своего соседа, чтобы обрести вечную жизнь. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Установлено, что ранее задержанный проживал в Красноярской области, состоял на учете и был признан инвалидом второй группы. В Татарстан он переехал несколько лет назад.

Напомним, 5 октября подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома. Подозреваемый сначала избил мужчину руками, а затем ударил его табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу.

На допросе мужчина заявил, что съел человеческое мясо, чтобы обрести вечную жизнь.