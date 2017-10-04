В Татарстане мужчина убил соседа, чтобы его съесть

В Татарстане 40-летний мужчина, страдающий шизофренией, убил своего соседа, чтобы его съесть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РТ.
Происшествие произошло в ночь на 5 октября в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.
- Было обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны шеи и живота, - сообщили в ведомстве.
Так, по версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома.
- Подозреваемый сначала избил мужчину руками, а затем ударил его табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу, - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.