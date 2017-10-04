В Татарстане мужчина убил соседа, чтобы его съесть

В Татарстане 40-летний мужчина, страдающий шизофренией, убил своего соседа, чтобы его съесть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РТ.

Происшествие произошло в ночь на 5 октября в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.

- Было обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны шеи и живота, - сообщили в ведомстве.

Так, по версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома.

- Подозреваемый сначала избил мужчину руками, а затем ударил его табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.