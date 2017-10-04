Известный видеоблогер Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает

Сегодня в Нижнекамске открылся форум Mediaproof, в рамках которого выступил главный редактор издания Sports.ru и известный видеоблогер Юрий Дудь.

Так, редактор портала ProKazan.ru Евгения Потехина спросила Дудя о том, чтобы он сказал президенту Татарстана.

- Оказавшись перед Рустамом Миннихановым, что ты ему скажешь?, - спросила редактор ProKazan.ru.

- Я для начала с ним познакомлюсь. А потом выразил бы респект, какой классный Татарстан, - ответил Дудь.

Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает Дудь также в ходе форума рассказал, сколько он зарабатывает.

- Я зарабатываю неприлично много. Мне от этого неловко, но сумму назвать не могу. Это в десятки раз больше, чем я зарабатывал на телевидении, - сказал видеоблогер.

Кроме того, главред Sports.ru рассказал, что любит Казань.

- Казань — город на драйве. Я совершенно без ума от татарских девушек! И еще я обожаю Татарстан как пример мирного сосуществования двух разных наций. Это люди из разных лагерей, но они перемешались и классно живут. Когда эта кровь смешивается, получаются такие красивые девушки, что я просто схожу с ума, - добавил он.

Напомним, 5-6 октября в Нижнекамске проходит первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof, в рамках которого выступят известные журналисты.