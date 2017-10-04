Эвакуация проходит в связи с анонимными звонками о якобы заложенных взрывных устройствах

Сегодня в Казани снова эвакуируют школы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Уже эвакуация прошла в гимназии №8, 2. Также поступают сведения, что эвакуации проходят и в других гимназиях - №6, 28, 155, 125.

Эвакуация проходит в связи с анонимными звонками о якобы заложенных взрывных устройствах.

Кстати, сегодня массовая эвакуация перекинулась на Саратов. Были эвакуированы здания министерств, а накануне массовая эвакуация прошла в Челябинске.

Напомним, анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях.