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В Казани снова эвакуируют школы

В Казани снова эвакуируют школы
16+
Фото: соцсети
Эвакуация проходит в связи с анонимными звонками о якобы заложенных взрывных устройствах

Сегодня в Казани снова эвакуируют школы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Уже эвакуация прошла в гимназии №8, 2. Также поступают сведения, что эвакуации проходят и в других гимназиях - №6, 28, 155, 125.

Эвакуация проходит в связи с анонимными звонками о якобы заложенных взрывных устройствах.

Кстати, сегодня массовая эвакуация перекинулась на Саратов. Были эвакуированы здания министерств, а накануне массовая эвакуация прошла в Челябинске. 

Напомним, анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях. 

Люция Кашапова, 05.10.2017, 13:58
Тэги: Казанцы
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Комментарии

12805 октября 2017, 14:05
"Кстати, сегодня массовая эвакуация перекинулась на Саратов" А гениальный грузчик ванговал Омск
6
11
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 октября 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
"Кстати, сегодня массовая эвакуация перекинулась на Саратов" А гениальный грузчик ванговал Омск
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:-D
9
1
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Горожанин05 октября 2017, 14:15
Кто то издевается над ментами, даже из отпуска всех отозвали! А школьники только и рады чтоб не учиться!
0
6
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66605 октября 2017, 14:19
с Днем Учителя - учителя ))))))
0
4
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Горожанин05 октября 2017, 14:26
А тем временем госдура ужесточает и ужесточает... ))
0
2
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Горожанин05 октября 2017, 14:31
В ответ на комментарий пользователя Артём Чудков
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Забаньте уже этого барана
4
7
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Горожанин05 октября 2017, 14:46
Интересно - чем это все закончится и с каким так сказать счетом
3
1
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Горожанин05 октября 2017, 14:54
Чем же хваленная фсб занимаеться,разогнать этих
0
5
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Горожанин05 октября 2017, 14:58
Грузчика проверить надо , он минирует факт
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Горожанин05 октября 2017, 15:19
Это Димас-инфа 100
1
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