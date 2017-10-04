Такие разные учителя: какие необычные преподаватели работают в казанских школах

ProKazan.ru собрал самых ярких педагогов из школ Зеленодольска и Казани

5 октября в России отмечается День учителя. В этот праздник мы решили рассказать о самых ярких и необычных педагогов школ.

Учитель-космонавт

Биолог 35-й школы Ксения Сапарова уже не раз получала предложения от МКС вступить в центр подготовки космонавтов. Пока она откладывает мечту, чтобы выпустить своих учеников. А все потому что ее ученики поставили успешный эксперимент на МКС: вырастили в колбе салат.

- Мы с детьми выращиваем растения в колбах, где поддерживается своя эко-система. Для МКС мы растили салат, вместо земли используя хлопок с питательным раствором. Его и отправили в космос. Правда, нам его не вернули, а так хотелось посмотреть, как изменились клетки. После этого мне предложили вступить в отряд космонавтов. Пока я не поехала в лагерь, но в будущем приму предложение.

Историк-репер

Преподаватель истории Василий Кузнецов прочитал по своему предмету рэп. Видео с фристайлом преподавателя популярно в соцсетях. Лекция вышла не в хронологическом порядке, но такую историю все точно запомнили. Подготовка к уроку у преподавателя заняла 6 часов. Сам Василий о своем опыте рассказывать не любит, слишком много внимания.

- В прошлом году я дал 420 уроков. Два из них стали объектом всеобщего внимания. В общении с ребятами стараюсь не употреблять слово «дети», потому что именно таким словом русские летописи называли представителей земского ополчения и младших дружинников, дружины княжеской. Общий язык - это общий контекст. Программа и государства требуют, чтобы дети знали Евгения Онегина, а дети смотрят Рика и Морти и Игру Престолов. Человек живет одновременно и в прошлом и в будущем, чтобы будущее становилось светлее, нужно, чтобы прошлое не пожирало настоящее.

Учитель-котик

Александр Сегинев в школе “СОлНЦЕ” выделяется от остальных учителей ярким внешним видом: борода, длинные усы, волосы до пояса и кошачьи ушки на голове. Александр шутит, что приходится идти на разные хитрости, чтобы сохранять на себе внимание детей.

- У меня, конечно, и так яркая внешность, но что только не придумаешь, - улыбается он. - На уроках я не пользуюсь учебниками. Зачем? Я сам придумываю задачи. Правда, ответы могут быть неожиданными, в стиле “полтора землекопа”, но я больше оцениваю решение, а не ответ.

Испанский за неделю

Испанец Алонсо Агулар преподает в Казани испанский язык. Рассказывает, что ко своим подопечным использует индивидуальный подход: если человеку нравится сальса или Энрико Иглесиас, значит изучения языка начнется именно оттуда.

- Я прочитал разные книги о нейробиологии и когнитивной психологии. Прежде чем учить, я изучаю ваше внимание, память и язык, оценивать, как ваш ум может обрабатывать информацию. Но очень важно учитывать когнитивную систему ребенка, - Если у ученика нет проблем с вниманием внимание, чтением, письмом, он может научиться говорить на другом языке за 1 неделю.

Учитель, который преподает больше полувека

В Лицее имени Пушкина в Зеленодольске преподает Валентина Кибец, педагогический стаж которой уже составляет 51 год. Сейчас она преподает основы духовной культуры. Ее уроки скорее напоминают дружеские беседы с учениками. Ее уроки многие называют “Пока горит свеча”.

- Взяла я эту манеру из храма, мы решили проводить нравственные проповеди для своих учеников. На уроках, когда общаюсь с детьми, рассказываю им много о том, что видела в этот день, - рассказала Валентина Кибец. - Они видят во мне не учителя, а простого человека, который любит природу, жизнь, Россию. Пока горит огонек, дети воспринимают все по-другому. Это завораживает, и когда-то мы зажигали на уроках свечу.