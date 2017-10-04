В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях

На данный момент за подобные преступления грозит штраф в размере 200 тыс рублей, или лишение свободы сроком на пять лет

Из-за ложных сообщений о минированиях, которые прокатились по всей России, в Госдуме предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что в статью 207 УК РФ может добавиться понятие «преступление, совершенное с использованием интернета».

- Будет создана рабочая группа, в которую привлекут специалистов из силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент за подобные преступления грозит штраф в размере 200 тыс рублей, или лишение свободы сроком на пять лет.

Напомним, волна массовых эвакуаций в Казани прошла 3 октября. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступать и накануне, но меньше. После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.