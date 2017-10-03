В Казани филиал Суриковского института закроется в декабре

Казанский филиал института имени Сурикова, который расположен в здании Казанской художественной школы, закроется 5 декабря. Такое решение было принято на ученом совете, передает телеканал «Россия-24 — Татарстан».

Как пояснил директор филиала Махмут Вагапов, казанский филиал закрывают в связи с нерентабельностью его содержания. 19 студентов из последних наборов продолжат обучение в Москве.

Напомним, филиал Суриковского института в Казани был открыт в 2008 году, однако в 2013 году набор в филиал прекратился из-за проблем с финансированием.

Отметим, что здание Казанской художественной школы, являясь собственностью Татарстана, останется в безвозмездном пользовании Казанского художественного училища.