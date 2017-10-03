Арбитражный суд Татарстана отказался банкротить «Казметрострой»

Московская компания заявила о долгах «Казметростроя» в размере 6,544 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказал московской компании в иске о банкротстве «Казметростроя». Об этом сообщается в картотеке суда.

Согласно материалам суда, московская компания заявила о долгах «Казметростроя» в размере 6,544 млн рублей. Но в «Казметростре» заявили, что задолженность погашена, поэтому Арбитражный суд РТ отказал в рассмотрении дела.

Отметим, что это уже не первое дело о задолженности «Казметростроя». Так, в 2011 году санкт-петербургский ОАО «Научно-исследовательский институт точной механики» подал иск в Арбитражный суд РТ о банкротстве «Казметростроя». Требования института были основаны на том, что «Казметрострой» имел задолженность перед НИИ в размере 64,44 млн. рублей. Из них 38,22 млн. рублей составила сумма основного долга и 26,13 млн. рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. Данная задолженность возникла в результате неоплаты работ по договору строительного подряда от 15 марта 2004 года.