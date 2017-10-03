В Казани двое мужчин за день угнали Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70

В Казани двое жителей Оренбургской области за один день угнали Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70, об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД. Преступление случилось 9 сентября.

- По словам одного из потерпевших, незнакомый мужчина взял в прокат на сутки Porsche Panamera стоимостью около 3 млн рублей. По условиям сделки арендатор должен был вернуть автомобиль на следующий день, кроме того, стороны обговорили и примерный маршрут передвижения иномарки, который исключал выезд за пределы Казани. Однако ближе к вечеру заявитель получил уведомление о том, что его автомобиль покинул город, а телефон клиента оказался отключен, - рассказали в МВД.

В этот же день угнали BMW 320i и Infiniti Q70, общая сумма ущербы превысила 6,5 млн рублей, было возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Подозреваемых задержали на автодороге Казань–Оренбург, они были арестованы.