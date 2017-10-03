Вслед за Казанью массовые эвакуации начались в Челябинске из-за звонков о минировании

Сегодня вслед за Казанью массовые эвакуации начались в Челябинске из-за звонков о якобы заложенном взрывном устройстве.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин, в городе были эвакуированы сотрудники нескольких зданий.
- В этих зданиях находятся министерства. Поступили звонки на 33 объекта города, в том числе в административные здания, вузы, школы, - добавил Федечкин, передают «РИА Новости».
Отмечается, что спецслужбы не успевают реагировать на поступающие сообщения.
В центре Челябинска эвакуируют здания администрации и министерств области https://t.co/fh40vcUlOZ pic.twitter.com/cNI1pgAePI— Наш Челябинск (@nashchelyabinsk) 4 октября 2017 г.
Кстати, в соцсетях стала появляться информация о том, что волна эвакуаций завтра накроет Омск, затем Самару, 6 октября, 9 октября сообщения будут поступать в Ростове-на-Дону, 10 октяюря - в Уфе, 11 октября - в Красноярске, 12 октября - в Перми, 13 октября - в Воронеже и 14 октября в Волгограде.
Напомним, накануне волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжают поступать и сегодня, но меньше.
После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.