В Татарстане отчим 55 раз изнасиловал 14-летнюю падчерицу

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Геннадия Герасимова, которого обвиняют в систематическом изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Установлено, что с сентября 2010 года по апрель 2017 года мужчина систематически насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

- Герасимов оставался с жертвой дома наедине, либо отвозил ее на автомобиле в лес или баню. При этом, он угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем, - сообщили в ведомстве.

О насилии ребенка стало известно лишь в апреле 2017 года после медосмотра, проведенного в связи с жалобами девочки на боли в животе.

- В ходе выяснения обстоятельств следователю удалось установить психологический контакт с ребенком, в результате чего девочка назвала имя насильника и рассказала о произошедшем, - добавили в Следственном комитете.

Сообщается, что следствием установлено 55 эпизодов изнасилований и действий сексуального характера. Причастность к совершению преступления Герасимов признал лишь по одному эпизоду. Уголовное дело направлено в суд.