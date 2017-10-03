В Бугульме сожгли гараж с мужчиной

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Бугульме в сгоревшем частном гараже по улице Тухачевского накануне вечером нашли тело неизвестного мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался примерно в 20:45, на место выехали спасатели. В результате пожара сгорели вещи на площади 4 кв. метра.

В процессе разборки сгоревших конструкций спасатели нашли на полу тело неизвестного мужчины.



Причина пожара - поджог.