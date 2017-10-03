Метшин о метро в Казани: республика и город его вытянуть не могут

По его словам, для строительства четырех станций к "Казань Арене" необходимо 35 миллиардов рублей

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о перспективах строительства второй ветки метро в Казани, по его словам, это приоритет для города, но ни столица Татарстана, ни республика сами ее построить не смогут. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Это приоритет, но на своих плечах республика и город его вытянуть не могут. Появится федеральная программа хотя бы 50 на 50, тогда можно будет об этом говорить. А вообще метро нас очень выручает. Лет 10 назад метро в сутки перевозило 5 — 7 тысяч пассажиров, а сегодня в непогоду бывает до 110 тысяч, - заявил мэр.

При этом, к примеру, на строительство четырех станций метро от «Козьей слободы» до стадиона «Казань Арена» необходимо 35 миллиардов рублей.

Также Метшин ответил на вопрос о будущем общественного транспорта в Казани.

- Рассматриваем разные варианты, например, метробусы, которые в час пик свяжут окраины города с центром. За счет того, что у них будет минимум остановок, скорость движения увеличится. Возможно, это будут комфортабельные автобусы большой вместимости – человек на 300, - рассказал мэр.

Также в ближайшие 15 лет не планируется делать платным въезд в центр Казани.