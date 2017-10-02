Гендиректор казанского порохового завода: речи о переезде пока не идет

В настоящее время о "переезде" Казанского порохового завода речь не идет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор завода Александр Лившиц, передает "Бизнес Online".

- Речь о переезде порохового завода пока не идет, — сказал гендиректор предприятия.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию, с такой идеей обратился глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

Для переноса потребуется около четырех лет, этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.