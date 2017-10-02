МВД РТ закупит 30 упаковок мельдония к чемпионату мира по футболу

Министерство внутренних дел по РТ закупит 30 упаковок мельдония (милдроната) в рамках реализации Комплексной программы мер по обеспеченению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего в заказе значатся 137 наименований лекарственных препаратов. Сумма контракта — 930 тыс рублей.

Напомним, с 1 января 2016 года мельдоний внесли в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).