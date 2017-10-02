Бесплатный душ и спальное место: с нового года в Татарстане заработают вытрезвители

С 1 января 2018 года в Казани и других районах республики заработают вытрезвители. Правительство РТ утвердило порядок обслуживания людей в вытрезвителях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Так, согласно постановлению, нетрезвому гражданину необходимо пройти медицинское освидетельствование и дать свое согласие на нахождение в вытрезвителе. При этом гражданину в вытрезвителе предоставляются бесплатные услуги: санитарно-гигиеническая обработка, спальное место, временное хранение вещей. Платные услуги — по заявлению гражданина.

В документе также отмечается, что оказание услуг осуществляется раздельно для мужчин и для женщин.

Выписка осуществляется только после полного отрезвления гражданина, но не позднее чем через 24 часа после поступления.

Количество койко-мест в вытрезвителях РТ — 70, из них 40 в Казани. Один день пребывания там обойдется в 559 рублей, которые будут выделяться за счет налогоплательщиков.

Кстати, до 2012 года вытрезвители входили в систему МВД. Потом людей в сильном алкогольном опьянении стали доставлять в больницы. Но врачи стали жаловаться, что такие пациенты предоставляют опасность для других больных. К тому же, большинству из них не требовалась медицинская помощь, а нужно было только выспаться.