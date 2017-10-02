Алексей Навальный: «Мы не имеем права утратить татарский язык»

По словам политика, для того, чтобы язык жил необходимо вложить больше денег

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что принуждение к изучению вторых государственных языков в школах не нужно. Об этом он сказал в интервью «Эхо Москвы в Оренбурге».

- Думаю, что принуждение к изучению языка не нужно. Существуют механизмы развития национального языка. Его нужно развивать. Мы не можем, не имеем права, например, утратить башкирский или татарский язык, - отметил он.

Так, по его словам, для того, чтобы язык жил необходимо вложить больше денег.

- Мы можем вложить больше денег для того, чтобы сделать язык привлекательным, для того, чтобы сохранять средства массовой информации на национальном языке, театры, культурное развитие, - считает Навальный.

Политик также отметил, что полностью солидарен в этом вопросе с президентом России Владимиром Путиным.

- Путин сказал, что не нужно принуждать людей учить язык. Я тоже считаю, что не нужно принуждать. Просто сказав «А», что не нужно принуждать, мы должны сказать «Б» — мы выделим больше денег на другие способы овладения языком, - добавил он.

Напомним, тема изучения национальных языков в школах активно начали обсуждать после того, как Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - сказал он.

Позже президент России поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

21 сентября президент Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету РТ заявил, что татарский язык останется обязательным в школах РТ. Он также заявил о том, что школьники должны лучше знать и русский язык.

- Министерству образования и науки надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком — этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в в республике года Льва Толстого, - сказал Минниханов.