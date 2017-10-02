Президент Татарстана сходил на стажировку чиновников в Сингапуре

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Колледж государственной службы Сингапура, где состоялось открытие образовательной программы «Лидерство и инновации в в действии» для 21 государственного и муниципального служащего из Татарстана.

Так, открывая образовательную программу, глава республики подчеркнул, что вопросы подготовки кадров являются для Татарстана приоритетными и Сингапур открывает все возможности для профессионального развития.

- Мы не стесняемся изучать лучшие мировые опыты. Нашу республику связывает давняя и крепкая дружба с вашим колледжем, - сказал Минниханов, передает пресс-служба главы РТ.

Отметим, что Татарстан уже с 2009 года сотрудничает с Колледжем государственной службы Республики Сингапур. Стажировки направлены на изучение опыта в области государственного управления сингапурских коллег.