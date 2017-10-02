В Казани закрывается филиал Суриковского института

сегодня в Москве пройдет ученый совет, на котором будет принято решение о судьбе 19 студентов из последних наборов

Казанский филиал института имени Сурикова, который расположен в здании Казанской художественной школы, могут закрыть из-за проблем с финансированием. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что сегодня в Москве пройдет ученый совет, на котором будет принято решение о судьбе 19 студентов из последних наборов.

Напомним, филиал Суриковского института в Казани был открыт в 2008 году, однако в 2013 году набор в филиал прекратился из-за проблем с финансированием.

- Мы предполагали, что нас закроют, но не думали, что это произойдет так резко! Педагогический состав в шоке, - сказал директор филиала Махмут Вагапов.

Также издание отмечает, что здание Казанской художественной школы, являясь собственностью Татарстана, останется в безвозмездном пользовании Казанского художественного училища.