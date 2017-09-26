Желающих больше, а мест в армии меньше. Военный комиссар РТ о начале осеннего призыва

С 1 октября в Татарстане официально стартовал осенний призыв

О призыве и предстоящей службе в армии сегодня на пресс-конференции рассказал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин. Как оказалось, теперь мест в элитных войсках становится для желающих все меньше, а желающих попасть - больше.

Как рассказал Сергей Погодин, желающих служить в армии с каждым годом становится все больше. И это связано не только с общим повышением уровня престижности службы в армии, но и с перспективами будущей карьеры: поступление на гражданскую или муниципальную службу без законных оснований будет невозможно.

- Они каждый раз задумываются, как они будут строить свою жизнь дальше. Тут уже решение каждого лично. Представляете, он приходит на работу, его спрашивают: ты служил? А он говорит, нет, у него справка. Ну и все.

В октябре-декабре 2017 года в Татарстане подлежат вызову в призывные комиссии 18000 человек. Из них отправят в армию только 3500 человек - это на 1000 человек меньше, чем в прошлом году. Уменьшение количества призывников связано с укомплектованностью в рядах вооруженных сил контрактниками. Почти половину - 45% из них отправятся в сухопутные войска, 13% военно-морской флот, 10% - ракетные войска стратегического назначения, военно-космические силы и ВДВ - по 8%, войска Национальной гвардии 7% и 12 ГУМО 3%. Оставшиеся 6% будут распределены по другим подразделениям.

- В ВДВ и морскую пехоту ребята идут с желанием, понимая, что туда нужна серьезная подготовка. Он себя готовит, как минимум, с 8-го класса. Естественно, это ребята, которые собираются служить по контракту. В элитные войска у нас идет конкурс, желающих туда попасть гораздо больше, чем мест.

Из нововведений в этом году также телефону: с этого года мобильники призывникам выдавать не будут. Вместо этого призывнику будет выдан комплект из трех сим-карт - одна для себя и две для ближайших родственников. Пополнять мобильные счета будет Министерство обороны.

Первые отправки призывников со сборного пункта пройдут 22 октября. Завершиться они должны до 21-22 декабря, так, чтобы призывники могли успеть добраться до мест службы, расположиться и встретить Новый год. И если раньше военные эшелоны укомплектовывали военно-полевыми кухнями, то теперь призывников будут кормить в вагонах-ресторанах.

Сергей Погодин также упомянул о состоянии 18-летнего казанского призывника, которого выкинули из воинского эшелона. Напомним, что инцидент произошел в Чите.

- Сейчас он находится в госпитале Вишневского в Москве. Сегодня заканчивается курс физиотерапии в госпитале. Уже принято решение о его увольнении.