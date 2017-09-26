РТ намерен сотрудничать с японской компанией, специализирующейся на безотказной медпомощи

Глава республики в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством медицинской компанией «Токусикай»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Японию встретился в Токио с руководством медицинской компанией «Токусикай». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что японская компания работает по принципу «безотказной медицинской помощи» 365 дней в году 24 часа в сутки, а также занимается лечением онкологических заболеваний.

- В Татарстане делается многое для пропаганды здорового образа жизни, в том числе активно ведется работа по реформированию здравоохранения, изучаются принципы системы оказания помощи и медицинские центры Японии, - подчеркнул президент.

Лидер республики также поинтересовался, как привлекаются кредиты на создание центров и формы работы, по которым реализуются проекты.

- На строительство медицинского центра в Болгарии был привлечён кредит в размере 100 миллионов долларов под гарантии компании «Токусикай». Кредит был предоставлен японским банком под 2% годовых. За 10 лет болгарская сторона возвратила более половины стоимости кредита. Для некоторых учреждений, к примеру, для строительства кардиологического центра в Бразилии, деньги были выделены на безвозмездной основе, - отметил представитель японской компании Такао Сузуки.

В завершении встречи Минниханов выразил заинтересованность в сотрудничестве с компанией.

Справка



Группа «Токусикай» основана в 1973 году. Первая больница «Токуда» была открыта в городе Осака. Сейчас в группе компаний 72 больницы, всего 350 учреждений, в том числе по уходу за престарелыми людьми.