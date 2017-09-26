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«Это была влюбленная пара»: в Челнах изверги убили собак, за которыми ухаживали волонтеры

"Это была влюбленная пара": в Челнах изверги убили собак, за которыми ухаживали волонтеры
16+
Фото: chelny-izvest.ru
Убийцы оказались настолько хладнокровными и безжалостными, что извлекли пули из убитых собак, оставив на их телах дыры

В Набережных Челнах неподалеку от поселка Комсомолец неизвестные расстреляли двух собак, за которыми долгое время ухаживали волонтеры. Как сообщают "Челнинские известия", Джек и Мотя были подопечными Фонда помощи бездомным животным.

- Это была влюбленная пара - Джек и Мотя. Недавно у них родились щенки. Когда малыши немного окрепли, волонтеры пристроили их к добрым людям. Они также оплатили стерилизацию Моти. Ей на ушко надели бирку, которая доказывала, что животное находится под присмотром, - пишет издание.

После того, как щенков пристроили, Джек и Мотя продолжили жить парой. Волонтеры начали поиск хозяев и для них, а пока привезли для них будку. Когда волонтеры в очередной раз приехали покормит собак, то увидели страшную картину - застреленные животные лежали в лужах крови. Убийцы оказались настолько хладнокровными и безжалостными, что извлекли пули из убитых собак, оставив на их телах дыры.

Портал ProKazan.ru не будет публиковать фотографии того, что сделали эти изверги, потому что на фото невозможно смотреть без ужаса. 

 

ProKazan.ru, 01.10.2017, 13:38
Тэги: Смерть
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Комментарии

Дмитрий01 октября 2017, 13:54
Кто еще животные? Радует лишь то, что сволочи рано или поздно будут лежать в сырой земле, а перед смертью вспомнят что они творили и ужас охватит их жалкие души!
0
6
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Горожанин01 октября 2017, 13:57
Пишу тем кто любит убивать животных.Людьми вас сложно назвать.Рано или поздно бог вас накажет,вас и ваших детей.Да,согласна что порой собаки да и кошки причиняют нам неудобства,но это не повод их уничтожать таким образом.
0
4
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Чича01 октября 2017, 13:57
Просто помогли животным, чтобы зимой не мучались.
5
0
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Юр01 октября 2017, 14:06
У убийц животных с возрастом отнимаются руки и ноги. Будь они прокляты.
0
2
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Горожанин01 октября 2017, 14:21
Колхозавры сделали это! 100%! пластиковый балкон с 4х колёсной кредитопомойкой обрели недавно! быстрее себя "белыми людьми" почуяли!
0
1
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Горожанин01 октября 2017, 14:27
Если кто это сделал! читает эту новость! ПУСТЬ ВАМ вернутся страдания этих двух собак! в 10 кратном размере! и сдо.ните где нить под КамАЗом бензовозом, чтоб ваши мамки проститутки которые зачали вас возле мусорки попъяне - не смогли опознать! и коллекторы имели вашу родню день и ночь! да чтоб с окна спрыгнули! АМИНЬ! ДА БУДЕТ ТАК!! слово это крепко и никому не разрушить!
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