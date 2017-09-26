«Это была влюбленная пара»: в Челнах изверги убили собак, за которыми ухаживали волонтеры

Убийцы оказались настолько хладнокровными и безжалостными, что извлекли пули из убитых собак, оставив на их телах дыры

В Набережных Челнах неподалеку от поселка Комсомолец неизвестные расстреляли двух собак, за которыми долгое время ухаживали волонтеры. Как сообщают "Челнинские известия", Джек и Мотя были подопечными Фонда помощи бездомным животным.

- Это была влюбленная пара - Джек и Мотя. Недавно у них родились щенки. Когда малыши немного окрепли, волонтеры пристроили их к добрым людям. Они также оплатили стерилизацию Моти. Ей на ушко надели бирку, которая доказывала, что животное находится под присмотром, - пишет издание.

После того, как щенков пристроили, Джек и Мотя продолжили жить парой. Волонтеры начали поиск хозяев и для них, а пока привезли для них будку. Когда волонтеры в очередной раз приехали покормит собак, то увидели страшную картину - застреленные животные лежали в лужах крови. Убийцы оказались настолько хладнокровными и безжалостными, что извлекли пули из убитых собак, оставив на их телах дыры.

Портал ProKazan.ru не будет публиковать фотографии того, что сделали эти изверги, потому что на фото невозможно смотреть без ужаса.