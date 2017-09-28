Рустам Минниханов открыл в Менделеевске «Ушковские острова»

Накануне, 30 сентября, в Менделеевске во время празднования Дня города (у города юбилей - 50 лет) Рустам Минниханов принял участие в открытии парка «Ушковские острова».

Новое общественное пространство расположилось на территории бывшей промышленной зоны на берегу реки реки Тойма. Здесь появилась площадь, на которой теперь можно проводить городские мероприятия, прогулочная зона с дорожками, садом, детской и спортивной площадкой.

Как сообщил Рустам Минниханов, работы в парке проводятся в несколько этапов, его развитие будет продолжаться.