«Зато без фамилий». Ноша рассказала, как чиновники Татарстана погуляли на ее свадьбе

Среди гостей числились мэр Бугульмы, зам мэра Казани и министр спорта РТ

Певица Нюша вчера, в эфире передачи “Вечерний Ургант” раскрыла подробности своей свадьбы на Мальдивах с генеральным советником президента международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым.

Певица рассказала, что сделала мужу творческий подарок: исполнила песню Хании Фархи на татарском языке.

- Достаточно легко получилось, потому что мне этого хотелось. Он (Игорь Сивов - прим. ред.) вообще не ожидал.

О высокопоставленных гостях на свадьбе первым упомянул Дмитрий Хрусталев, который, как оказалось, работал на мероприятии тамадой.

- Это лучшая свадьба, которую я вел! Среди гостей мэр Бугульмы, зам мэра Казани, министр спорта Татарстана! - поделился Хрусталев. Затем, смутившись тем, что раскрыл завесу тайны добавил, что “зато без фамилий”.

Кроме высокопоставленных гостей на одном берегу оказались и мировые знаменитости. “Крутой” остров заманил своими развлечениями Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо. Однако Нюша подчеркнула, что не стала подходить к отдыхающим звездам из уважения.

В завершении Нюша бросила незамужним девушкам из зала свадебный букет. Среди потенциальных “невест” была и Алла Михеева. Однако букет прилетел в руки девушки из зала Анастасии, а поздравления получил ее молодой человек Сережа.