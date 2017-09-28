В Казани выпустили из СИЗО двух топ-менеджеров «Татфондбанка»

Приволжский районный суд Казани сегодня отправил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего заместителей председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова, об этом сообщили в суде.

Следственный комитет просил оставить арестованных в СИЗО, но суд принял решение отправить их домой.

Напомним, ранее полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".

Незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление "ТФБ Финанс" под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег - переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики "ТФБ Финанс" не могут претендовать на возмещения от государства.