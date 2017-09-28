Полиция Нижнекамска задержала подозреваемого в убийстве 23-летней девушки

Полицейские Нижнекамска задержали 28-летнего парня, которого подозревают в том, что он перерезал горло 23-летней девушке, чье тело 27 сентября было обнаружено в квартире дома по улице Баки Урманче. Об этом Prokazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемый приехал из Самарской области 15 сентября, после чего устроился на работу на одно из предприятий. После совершения убийства он уехал из Татарстана, его задержали уже за пределами республики.

Ранее задержанный был судим за мошенничество, разбой и грабеж. При нем были обнаружены золотые изделия, принадлежавшие убитой.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье убийство.