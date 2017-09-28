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Полиция Нижнекамска задержала подозреваемого в убийстве 23-летней девушки

Полиция Нижнекамска задержала подозреваемого в убийстве 23-летней девушки
16+
Фото: личная страница vk.com

Полицейские Нижнекамска задержали 28-летнего парня, которого подозревают в том, что он перерезал горло 23-летней девушке, чье тело 27 сентября было обнаружено в квартире дома по улице Баки Урманче. Об этом Prokazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемый приехал из Самарской области 15 сентября, после чего устроился на работу на одно из предприятий. После совершения убийства он уехал из Татарстана, его задержали уже за пределами республики.

Ранее задержанный был судим за мошенничество, разбой и грабеж. При нем были обнаружены золотые изделия, принадлежавшие убитой.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье убийство.

 

Денис Зарипов, 29.09.2017, 15:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин29 сентября 2017, 16:01
Из-за золотых украшений убил?
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Горожанин29 сентября 2017, 16:07
Сволочь.Казнить урода. Грёбаные депутаты те , кто за отмену смертной казни проголосовал.
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5
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Артур29 сентября 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Сволочь.Казнить урода. Грёбаные депутаты те , кто за отмену смертной казни проголосовал.
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Придурок,будешь говорить так,когда на твоего сына что-нить повесят и казнят.У нас проблемы с исполнительной властью.
3
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Андрей Суслов29 сентября 2017, 16:27
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Горожанин29 сентября 2017, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Придурок,будешь говорить так,когда на твоего сына что-нить повесят и казнят.У нас проблемы с исполнительной властью.
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Исполнительную от судебной не отличаешь, придурок?
0
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Горожанин29 сентября 2017, 16:40
Че с этими вот людьми не так
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