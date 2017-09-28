СМИ: Минздрав запретил продажу лекарств по рецепту в аптечных киосках

Министерство здравоохранения России запретило продажу лекарств по рецепту в аптечных киосках, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

По данным газеты, торговля рецептурными препаратами в аптечных киосках запрещена с 22 сентября, а отпуск лекарств по рецептам возможен только аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.

- Приказ Минздрава вернул право отпуска для аптечных киосков только безрецептурных препаратов. А аптеки и аптечные пункты имеют право продавать и рецептурные, и безрецептурные лекарства. Логичнее всё-таки было закрепить не «отпуск», а «реализация», поскольку безрецептурные лекарства не выдаются, а продаются, — рассказала газете исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.