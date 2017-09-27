МВД: главу ГИБДД Чистополя накажут за угрозы водителю «Камаза»

При этом сам водитель также нарушил ПДД

В МВД прокомментировали видеозапись, появившуюся в Интернете, на которой в Чистополе глава местного ГИБДД Рафис Гарифуллин на личном автомобиле устроил конфликт с водителем "Камаза", которого перед этим обогнал, угрожая лишить его прав.

- Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Чистопольскому району при обгоне грузовика не включил поворотник, нарушив требования ПДД, а в разговоре с водителем "КамАЗа" допустил некорректные выражения. В связи с этим полицейский будет привлечен как к административной, так и к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 20 сентября около 20 часов на улице Студенческая, сотрудник ГИБДД на личном KIA без включения поворотников обогнал грузовик затем он резко затормозил, создав аварийную ситуацию.

После этого сотрудник ГИБДД без жетона остановил грузовик жезлом и потребовал от водителя документы, угрожая поместить машину на спецстоянку. "Я начальник ГАИ Чистополя, понял, нет? Давай документы сюда. Сейчас тебя на стоянку закрою, умный что ли такой? Сколько ездишь? [...] Давай документы сюда! Не будешь больше ездить со следующего дня", — говорил Рафис Гарифуллин.

В МВД отметили, что водитель грузовика также нарушил ПДД - он ехал в зоне действия дорожного знака "Движение грузовых автомобилей запрещено" с явным превышением скоростного режима, обгоняя попутные автомобили, то прижимаясь к центру проезжей части, то съезжая на обочину. При этом в августе 2017 года водитель грузовика с этими номерами был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования, впрочем, потом выяснилось, что 20 сентября за рулем "Камаза" находился коллега лишенного прав.

Также в МВД сообщили, чем закончилась ситуация - после 10-минутной перепалки водитель грузовика передал документы, а приехавший инспектор ДПС составил в отношении него административные протоколы за нарушение правил перевозки грузов и проезд под запрещающий знак.

При этом такое внимание сотрудник ГИБДД уделил водителю в связи с тем, что перед этим на одной из районных дорог водитель другого "КамАЗа" сбил ученика 6 класса. Школьник до сих пор находится в коме.