СМИ: глава ГИБДД Чистополя устроил конфликт с водителем «Камаза», угрожая его лишить прав

В Чистополе глава местного ГИБДД Рафис Гарифуллин на личном автомобиле устроил конфликт с водителем "Камаза", которого перед этим обогнал, угрожая лишить его прав. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Инцидент случился 20 сентября около 20 часов на улице Студенческая, сотрудник ГИБДД на KIA без включения поворотников обогнал грузовик, затем он резко затормозил, создав аварийную ситуацию.

После этого сотрудник ГИБДД без жетона остановил грузовик жезлом и потребовал от водителя документы, угрожая поместить машину на спецстоянку.

— Я начальник ГАИ Чистополя, понял, нет? Давай документы сюда. Сейчас тебя на стоянку закрою, умный что ли такой? Сколько ездишь? [...] Давай документы сюда! Не будешь больше ездить со следующего дня, — заявил сотрудник ГИБДД.

В ГИБДД РТ пообещали прокомментировать видеозапись позже.