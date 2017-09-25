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СМИ: глава ГИБДД Чистополя устроил конфликт с водителем «Камаза», угрожая его лишить прав

СМИ: глава ГИБДД Чистополя устроил конфликт с водителем "Камаза", угрожая его лишить прав
16+
Фото: скриншот

В Чистополе глава местного ГИБДД Рафис Гарифуллин на личном автомобиле устроил конфликт с водителем "Камаза", которого перед этим обогнал, угрожая лишить его прав. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Инцидент случился 20 сентября около 20 часов на улице Студенческая, сотрудник ГИБДД на KIA без включения поворотников обогнал грузовик, затем он резко затормозил, создав аварийную ситуацию.

После этого сотрудник ГИБДД без жетона остановил грузовик жезлом и потребовал от водителя документы, угрожая поместить машину на спецстоянку.

— Я начальник ГАИ Чистополя, понял, нет? Давай документы сюда. Сейчас тебя на стоянку закрою, умный что ли такой? Сколько ездишь? [...] Давай документы сюда! Не будешь больше ездить со следующего дня, — заявил сотрудник ГИБДД.

В ГИБДД РТ пообещали прокомментировать видеозапись позже.

Денис Зарипов, 26.09.2017, 16:34
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2017, 16:47
Запретить работать на государственной службе пожизненно.
Лучший комментарий
3
43
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Горожанин26 сентября 2017, 16:53
ща отмажутся типо это не начальник гибдд: лиц не видно, удостоверения нет, жетона нет, то что сказал что он "нащальник" ниче не значит...
4
17
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 16:59
Проигнорировал бы этого клоуна, не останавливаясь, тем более авто без опознавательных знаков,
2
11
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:03
Щистополя;-|
1
5
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:04
Не просто так ведь он это сделал.
Камазисты бывают настоящими отморозками.
А этот любитель поглумиться нарвался на гаишника
7
3
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:07
Отморозок это ты!!! Если бы тебя остановили не так плакался бы здесь
0
4
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:07
А может это камазист устроил конфликт.
Опять Денис Зарипов заранее виновника назначил
2
2
Согласны с автором?
горожанин26 сентября 2017, 17:12
видео ни о чем, полный отстой
1
1
Согласны с автором?
Народ26 сентября 2017, 17:13
Бухой гаишник наверное был , как так ему да неуступили , сорвать погоны с отевшейся морды
3
4
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:15
какой то хрен на камазе включил "красивую" музыку, подписал титры и обвиняет не понятно в чем !!! Мне показалось, что камаз шпарил на всех парах!!!!и этот человечек в форме не остался без участным!!!! А если бы этот ушлепок на камазе сбил кого то, начали писать где сотрудники!!!!
7
2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:15
Чту ты чту ты нащалник гаи это пуп земли! Ну и что на личном авто и в гражданском? ! Ты должен был знать, сколько ездишь?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:16
У во лить!!! Задним числом!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:17
При попытке обогнать эту легковушку, КАМАЗ выехал на встречную, пересекая сплошную линию.
Это однозначно лишение.

Легковая не провоцировала ДТП. Если захотел бы, то его несложно устроить.

Камазист явно вредничал, до этого. Намеренно создавал помеху всем, кто позади него.
Понимая, что собрал толпу, за собой.
Даже на зелёный трогался с неоправданной задержкой.
Очередной "воспитатель", хозяин дороги.
Есть такие уроды, которые кайфуют от того, что гадят другим
4
2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:17
Нащалник сын колхозника
1
3
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
какой то хрен на камазе включил "красивую" музыку, подписал титры и обвиняет не понятно в чем !!! Мне показалось, что камаз шпарил на всех парах!!!!и этот человечек в форме не остался без участным!!!! А если бы этот ушлепок на камазе сбил кого то, начали писать где сотрудники!!!!
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Гайкам слово не давали еще
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2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:23
[***]
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0
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:24
давить таких Казлов. и все
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
При попытке обогнать эту легковушку, КАМАЗ выехал на встречную, пересекая сплошную линию.
Это однозначно лишение.

Легковая не провоцировала ДТП. Если захотел бы, то его несложно устроить.

Камазист явно вредничал, до этого. Намеренно создавал помеху всем, кто позади него.
Понимая, что собрал толпу, за собой.
Даже на зелёный трогался с неоправданной задержкой.
Очередной "воспитатель", хозяин дороги.
Есть такие уроды, которые кайфуют от того, что гадят другим
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Ага, не сложно совсем при желании..:-D Подставь свою попу под камаз который едет как ты говоришь с нарушением!!!:-D не надо тут выгораживать гайка, который все нарушил, что только можно нарушить!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:27
Я думаю он должен быть уволен
1
1
Согласны с автором?
Слава26 сентября 2017, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Ага, не сложно совсем при желании..:-D Подставь свою попу под камаз который едет как ты говоришь с нарушением!!!:-D не надо тут выгораживать гайка, который все нарушил, что только можно нарушить!
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Зря остановиля. Вместо этого дутого пузыря могли быть бандюганы. А пустышку эту проверь собственность по налоговой и с должности снять.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Ага, не сложно совсем при желании..:-D Подставь свою попу под камаз который едет как ты говоришь с нарушением!!!:-D не надо тут выгораживать гайка, который все нарушил, что только можно нарушить!
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смотреть адекватно на вещи нужно идиот!!!! и если ездишь по правилам то все норм будет!!! так что не разводи тут всякое дерьмо, оставь его себе на ужин
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:35
Может он в свободное от работы время вот так вот подрабатывает
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:37
Жалко, что он этого водилу не оформил хоть за что нибудь!!! или вьебыча прописал!!!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
смотреть адекватно на вещи нужно идиот!!!! и если ездишь по правилам то все норм будет!!! так что не разводи тут всякое дерьмо, оставь его себе на ужин
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Вполне, такое может быть, судя по манере его разговора и действиям
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Горожанин26 сентября 2017, 17:40
камазаст петораст
0
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Горожанин26 сентября 2017, 17:42
Попробуем определить, кто из них прав. Все очень просто: включаем видео с регистратора, видимо слева мелькающие фонарные столбы. Я запустил секундомер, когда очередной столб сравнялся с левым краем кадра и отсчитал 10 интервалов между столбами. Получилось 31 сек (с точностью до моей реакции) . Итого - один интервал между столбами он проезжал за 3,1 сек. В городе расстояние между опорами освещения не может быть более 50 м ( меньше может, бывает и 30 м, и 25). Возьмем по максимуму - 50 метров за 3,1 сек. Отсюда легко найти его скорость: 16,15 м/с или 58 км/час! Это полностью соответствует словам КАМАЗиста и показаниям его GPS :-D . Если рассмотреть варианты, что расстояние между столбами в этом месте 30 м, то получается что его скорость была вообще 34 км/час :-D . Отсюда вывод: все таки интервал между опорами освещения 50 м и скорость КАМАЗа действительно была около 58 км/час, а начальник ГИБДД откровенно гонит. Совет водителю КАМАЗа: на месте померяйте расстояние между опорами рулеткой и тогда доказать вашу правоту будет легко. Показания GPS, если прибор не сертифицирован, суд в качестве доказательства может и не принять, а тут все очевидно. Чистая арифметика, проверяется элементарно.
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Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2017, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
смотреть адекватно на вещи нужно идиот!!!! и если ездишь по правилам то все норм будет!!! так что не разводи тут всякое дерьмо, оставь его себе на ужин
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Здесь гаец тоже решил перейти на оскорбления, выдаете вы себя быстро
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