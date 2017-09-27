Офис «ВИМ-авиа» нашли в полузаброшенном здании на окраине села в Татарстане

Офис, в котором зарегистрирована авиакомпания ВИМ-авиа", был найден в полузаброешнном доме в Богатых Сабах, об этом сообщает Sntat.ru.

В одноэтажной постройке оказались всего две комнаты. Одна из них оказалась заброшенной и пустой, а во второй сидели две сотрудницы местных коммунальных служб. Они пояснили, что "офис" авиакомпании расположен именно в этой соседней комнате, причём местное управление ЖКХ сдает её "ВИМ-авиа" в аренду.

Своим арендодателям представители перевозчика платят исправно, без задержек, по 15 тысяч в месяц.

- Они здесь редко бывают, их помещение постоянно закрыто... Мы их не видим, мы дверь в нашу комнату закрываем, у нас тут холодно бывает. Ну, они иногда бывают там, заходят, уходят, и всё, — рассказала одна из работниц.

Напомним, «ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.