Следственный комитет задержал гендиректора и бухгалтера «ВИМ-Авиа»: совладельцы скрылись

Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора компании «ВИМ Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой, отмечают «Известия».

- В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения, — сообщили в СК.

Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей. По некоторым данным, они могут находиться в Стамбуле.

По данным Росавиации, «ВИМ Авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Арбитражный суд Татарстана было подано заявление о признании авиакомпании «ВИМ Авиа» банкротом.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.

Компания «ВИМ Авиа» зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана, однако ее центральный офис находится в Москве.