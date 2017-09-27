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В Нижнекамске перерезали горло 23-летней девушке

В Нижнекамске перерезали горло 23-летней девушке
16+
Фото: архив ProKazan

В Нижнекамске в квартире дома по улице Баки Урманче накануне вечером нашли мертвой 23-летнюю девушку с перерезанным горлом, об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело было найдено около 19 часов в квартире девушки, она погибла за несколько часов до этого. Погибшая работала на "Нижнекамскнефтехиме".

Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", ведется розыск подозреваемого.

Денис Зарипов, 28.09.2017, 13:55
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин28 сентября 2017, 13:52
Кто?????? Найти псы!!!
3
2
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Форвард28 сентября 2017, 14:01
Опять Про Нижнекамск
3
1
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Горожанин28 сентября 2017, 14:19
Кого то она сильно обидела, не из-за денег же ее так!
0
2
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Горожанин28 сентября 2017, 14:19
за что, интересно?
0
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Горожанин28 сентября 2017, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
за что, интересно?
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Дьяволы. Это же чей то ребенок.
Ничего святого...
2
1
Согласны с автором?
Горожанин28 сентября 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Дьяволы. Это же чей то ребенок.
Ничего святого...
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успокойся, а то зарежишь ещё кого.
1
3
Согласны с автором?
Пенсионер28 сентября 2017, 14:54
Наверное,опять мигранты, это они все с ножами ходят.
0
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