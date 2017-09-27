В Нижнекамске перерезали горло 23-летней девушке

В Нижнекамске в квартире дома по улице Баки Урманче накануне вечером нашли мертвой 23-летнюю девушку с перерезанным горлом, об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело было найдено около 19 часов в квартире девушки, она погибла за несколько часов до этого. Погибшая работала на "Нижнекамскнефтехиме".

Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", ведется розыск подозреваемого.